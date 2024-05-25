В Сыктывкаре разыскивают водителя, который сбил человека

В столице Коми неизвестный сбил пенсионера и скрылся с места происшествия. Мужчина получил ушиб. Нарушителя ищет полиция. Об этом сообщает УГИБДД региона.

23 мая 2024 года около семи часов вечера в Сыктывкаре пешеход попал под колёса автомобиля. Неизвестный передвигался по территории у дома №30 на проспекте Бумажников. Мужчина 1954 года рождения вышел на проезжую часть и стал переходить дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. Машина сбила сыктывкарца. Водитель сразу скрылся с места ДТП.