В Ухте мопедист протаранил "Рено"
- 14:30 26 мая
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Ухте байкер врезался в автомобиль и сломал ребро. От более тяжёлых травм мужчину спас мотошлем. Об этом сообщает УГИБДД Коми.
25 мая 2024 года около 13:40 в Ухте на Заводской улице произошло ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулём мопеда Nordwing ехал в сторону Транспортной улицы с Севастопольской. Напротив 5 дома на улице Заводской байкер не рассчитал дистанцию до едущего впереди Renault Duster. Ухтинец врезался в “Рено”.
Водитель мопеда сломал седьмое ребро справой стороны. На момент столкновения мужчина был в мотошлеме, что уберегло его от более тяжких травм. Госпитализация байкеру не потребовалась.
Напомним, что за день до этого ухтинца увезли в больницу после ДТП на мотоцикле. Иномарка не уступила дорогу двухколёсному транспорту и врезалась в него. После этого Kawasaki улетел в ещё один автомобиль.