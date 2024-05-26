В Ухте мопедист протаранил "Рено"

В Ухте байкер врезался в автомобиль и сломал ребро. От более тяжёлых травм мужчину спас мотошлем. Об этом сообщает УГИБДД Коми.

25 мая 2024 года около 13:40 в Ухте на Заводской улице произошло ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулём мопеда Nordwing ехал в сторону Транспортной улицы с Севастопольской. Напротив 5 дома на улице Заводской байкер не рассчитал дистанцию до едущего впереди Renault Duster. Ухтинец врезался в “Рено”.