В Ухте байкера увезли в больницу после ДТП с двумя авто
- 13:00 25 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Ухте произошло ДТП с мотоциклом, иномаркой и отечественным автомобилем. Пострадал байкер. Об этом сообщает УГИБДД Республики Коми.
24 мая 2024 года около половины двенадцатого дня в Ухте произошло двойное ДТП. Водитель 1997 года рождения за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Оплеснина. При повороте налево в сторону дома №2 мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Байкер ехал в направление проспекта Космонавтов.
“Фольксваген” врезался в Kawasaki. После столкновения двухколёсный транспорт отбросило в Chevrolet Niva, которая ехала в сторону Октябрьской улицы. В аварии пострадал байкер. Водитель мотоцикла 1995 года рождения получил различные травмы. Его увезли с места происшествия в Ухтинскую горбольницу.