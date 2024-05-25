В Ухте байкера увезли в больницу после ДТП с двумя авто

В Ухте произошло ДТП с мотоциклом, иномаркой и отечественным автомобилем. Пострадал байкер. Об этом сообщает УГИБДД Республики Коми.

24 мая 2024 года около половины двенадцатого дня в Ухте произошло двойное ДТП. Водитель 1997 года рождения за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Оплеснина. При повороте налево в сторону дома №2 мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Байкер ехал в направление проспекта Космонавтов.