В Сыктывкаре планируется ввести дифференцированный тариф на проезд на городских маршрутах
- 13:26 24 мая
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- AnnaAnna
При безналичном способе оплаты – 32 руб., при наличном – 35 руб. Отметим, что уже сейчас более 90% поездок в транспорте АО «Комиавтотранс» оплачиваются безналичным способом.
Стоимость тарифа на автобусные перевозки в столице Коми не повышалась почти 2,5 года.
Причинами предстоящего повышения называются, прежде всего, необходимость повышения зарплат работников – в первую очередь водителей автобусов. Также растут расходы на бензин и техобслуживание автопарка.
Соответствующий проект приказа об установлении предельных максимальных тарифов для АО «Комиавиатранс» на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении в Сыктывкаре размещен на республиканском интернет портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов.
С соответствующей заявкой в Комитет Республики Коми тарифам – орган, уполномоченный на рассмотрение предложений об изменениях тарифов, обратился перевозчик АО «Комиавиатранс».
Как уточнили в мэрии столицы Коми, повышение тарифа на муниципальных маршрутах МО ГО «Сыктывкар», обслуживаемых АО «Комиавтотранс», экономически обосновано увеличением затрат предприятия на перевозочный процесс. А именно: значительный рост расходов на топливо, запчасти и техническое обслуживание автопарка, а также необходимость повышения уровня заработной платы работников – прежде всего водителей автобусов.
При этом предприятие планирует установить дифференцированный тариф на перевозку пассажиров и багажа в зависимости от способа оплаты проезда за одну поездку: при безналичном способе оплаты – 32 руб., при наличном – 35 руб. Отметим, что уже сейчас более 90% поездок в транспорте АО «Комиавтотранс» оплачиваются безналичным способом.
В мэрии Сыктывкара уточнили, что предыдущее повышение тарифа было в январе 2022 года.
Так же необходимо отметить, что аналогичные тарифы, например, в Архангельской области составляют 40 руб. за поездку, в Нижегородской области от 30-35 руб., в Мурманской области от 37 до 40 руб. Елена, добрый день! Направляю материал Комитета Коми по тарифам - о тарифах на проезд в Сыктывкаре.