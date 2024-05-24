В Сыктывкаре планируется ввести дифференцированный тариф на проезд на городских маршрутах

При безналичном способе оплаты – 32 руб., при наличном – 35 руб. Отметим, что уже сейчас более 90% поездок в транспорте АО «Комиавтотранс» оплачиваются безналичным способом.

Стоимость тарифа на автобусные перевозки в столице Коми не повышалась почти 2,5 года.