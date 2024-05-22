Перепишут судьбу: Павел Глоба рассказал, жизнь каких знаков зодиака изменится в июне

Фото из архива "Про Города"

Советский и российский астролог Павел Глоба рассказал, что жизнь двух знаков зодиака кардинально изменится в июне 2024 года. Представители двух зодиакальных созвездий смогут очень круто изменить свою жизнь в первый месяц лета. Согласно словам легендарного астролога, это будут Раки и Водолеи. Рак

Представители водного знака взлетят по карьерной лестнице. Неожиданный рост будет связан с прошлыми заслугами и изменит в жизни Раков очень многое. Новая должность сулит перспективные проекты и новые знакомства. Появится возможность сменить место жительства из-за работы.

Водолей