Сыктывкарский ЛПК выпустил в Вычегду более 235 тысяч мальков сига

Экологи АО «СЛПК» выпустили в Вычегду более 235 тысяч мальков сига в районе села Вогваздино Усть-Вымского района Республики Коми. В акции приняли участие представители профильных контролирующих организаций Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также регионального Министерства сельского хозяйства.

«Мы участвуем в воспроизводстве водных биоресурсов в республике более 10 лет. Участок реки в Усть-Вымском районе благоприятен для роста и развития рыбы и максимально подходит по температурному режиму и глубине. Уже через несколько лет мальки сига смогут дать новое потомство», - сказал главный эколог АО «СЛПК» Дмитрий Караваев.