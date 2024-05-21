Сыктывкарский ЛПК выпустил в Вычегду более 235 тысяч мальков сига
- 11:30 21 мая
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Экологи АО «СЛПК» выпустили в Вычегду более 235 тысяч мальков сига в районе села Вогваздино Усть-Вымского района Республики Коми. В акции приняли участие представители профильных контролирующих организаций Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также регионального Министерства сельского хозяйства.
«Мы участвуем в воспроизводстве водных биоресурсов в республике более 10 лет. Участок реки в Усть-Вымском районе благоприятен для роста и развития рыбы и максимально подходит по температурному режиму и глубине. Уже через несколько лет мальки сига смогут дать новое потомство», - сказал главный эколог АО «СЛПК» Дмитрий Караваев.
Мальков сига (род промысловых рыб семейства лососевых) вырастила рыбоводная компания «БиоРесурс». Подросшее поколение сига имеет крепкий иммунитет, быстро адаптируется к природным условиям. Процент выживаемости мальков достаточен для того, чтобы восполнить водные биоресурсы, а регулярные выпуски помогают сохранять и восстанавливать водное биоразнообразие.
Всего Сыктывкарский ЛПК выпустил в бассейны рек Печора, Вычегда и Мезень более 2,8 миллионов особей ценных промысловых видов рыб – сига, хариуса, а также стерляди и нельмы.