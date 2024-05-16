На перекрестке в Сыктывкаре произошло ДТП с участием двух иномарок
- 11:45 16 мая
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- Белла Лебедева
Следователи продолжают расследование данного ДТП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По данным ГИБДД МВД по Коми, в Сыктывкаре 15 мая в 16:20 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, родившийся в 1980 году, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Коммунистической. На перекрестке с улицей Первомайской, он совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора, и в результате не уступил дорогу другому участнику движения, что привело к столкновению с автомобилем Daewoo, двигавшимся навстречу.
В результате аварии пострадала пассажирка Daewoo, женщина 1985 года рождения, у которой был диагностирован ушиб левой голени. После осмотра ей не понадобилась госпитализация.
Отмечается, что водитель Opel обладает водительскими правами с 2008 года.