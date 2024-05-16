На перекрестке в Сыктывкаре произошло ДТП с участием двух иномарок

Следователи продолжают расследование данного ДТП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По данным ГИБДД МВД по Коми, в Сыктывкаре 15 мая в 16:20 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, родившийся в 1980 году, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Коммунистической. На перекрестке с улицей Первомайской, он совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора, и в результате не уступил дорогу другому участнику движения, что привело к столкновению с автомобилем Daewoo, двигавшимся навстречу.