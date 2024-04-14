С 1 мая лимит на переводы через СБП вырастет до 30 миллионов

Лимит переводов через систему быстрых платежей вырастет со ста тысяч до тридцати миллионов рублей. Эту информацию сообщают РИА Новости.

Начиная с первого мая текущего года, жители Российской Федерации смогут переводить деньги между своими различными банковскими счетами, используя систему быстрых платежей, на сумму до 30 миллионов рублей. Это значительное увеличение лимита по сравнению с прежним значением в 100 тысяч рублей в месяц. К данной системе подключены свыше 200 банков, что позволяет россиянам пользоваться новыми возможностями совершения финансовых операций. Решение о расширении объема переводов было принято ещё летом 2023 года и уже в следующем месяце ожидается внедрение данного изменения.