В результате теракта в "Крокусе" пострадало 182 человека

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Телеграм-канал SHOT сообщил новости к этому часу по теракту в "Крокусе". Басманный суд принял решение об аресте четырех подозреваемых в теракте, и они будут находиться в СИЗО до 22 мая. Им было предъявлено обвинение в совершении теракта по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ, за что им грозит пожизненное заключение.

Одним из обвиняемых является террорист Мирзоев, у которого была временная регистрация в Новосибирске на срок трех месяцев, который уже истек. Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске и работал официально на фабрике в Подольске, а 19-летний Файзов работал барбером в Иваново. Саидакрами заявил, что у него есть регистрация, но не помнит точно, где она находится.

В результате теракта пострадало 182 человека, и в обновленном списке опознанных погибших фигурируют 68 человек. Чтобы почтить память погибших, в Москве и других городах прошла акция под названием "Журавли".