В Сыктывкаре водитель автомобиля оставил сбитого велосипедиста
- 10:30 25 апреля
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре 24 апреля около 16:20 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину, ехавшего на велосипеде, после чего уехал по своим делам.
Пострадавший самостоятельно обратился за помощью к медикам. У него диагностировали черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана правой скулы. Состояние пострадавшего не потребовало госпитализации.
Сотрудники управления ГИБДД МВД по Коми проводят поиск водителя, который скрылся с места происшествия. Автоинспекторы ищут водителя-нарушителя, который двигался по двору дома №21 по улице Морозова. Полиция пытается установить личность водителя и исследовать обстоятельства произошедшего.
Автоинспекторы работают над поиском водителя-нарушителя и принимают необходимые меры для установления деталей произошедшего, чтобы привлечь бессовестного водителя к ответственности.