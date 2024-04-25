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В Сыктывкаре водитель автомобиля оставил сбитого велосипедиста

В Сыктывкаре водитель автомобиля оставил сбитого велосипедистаФото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре 24 апреля около 16:20 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину, ехавшего на велосипеде, после чего уехал по своим делам.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью к медикам. У него диагностировали черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана правой скулы. Состояние пострадавшего не потребовало госпитализации.

Сотрудники управления ГИБДД МВД по Коми проводят поиск водителя, который скрылся с места происшествия. Автоинспекторы ищут водителя-нарушителя, который двигался по двору дома №21 по улице Морозова. Полиция пытается установить личность водителя и исследовать обстоятельства произошедшего.

Автоинспекторы работают над поиском водителя-нарушителя и принимают необходимые меры для установления деталей произошедшего, чтобы привлечь бессовестного водителя к ответственности.

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