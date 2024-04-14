В Коми возобновят пассажирские авиаперевозки в труднодоступные деревни и сёла
- 13:00 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Усинском районе продолжают закрывать зимники. При этом возобновят авиаперелёты в труднодоступные населённые пункты. Об этом пишет на своей странице Глава округа Николай Такаев.
С 15 апреля 2024 года зимние пути по воде в сёла Щельябож и Мутный Материк будут закрыты. Этот же запрет касается деревень Праскан, Захарвань и Денисовка. Также с 18 апреля в труднодоступные населённые пункты будут организованы пассажирские авиаперевозки.
Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Коми начали закрывать зимники, а на некоторых переправах появилось ограничение по грузоподъёмности. Так, в районе села Усть-Уса теперь для переезда через Печору груз не должен превышать 15 тонн. Это сделано для безопасности жителей.