В Коми возобновят пассажирские авиаперевозки в труднодоступные деревни и сёла

В Усинском районе продолжают закрывать зимники. При этом возобновят авиаперелёты в труднодоступные населённые пункты. Об этом пишет на своей странице Глава округа Николай Такаев.

С 15 апреля 2024 года зимние пути по воде в сёла Щельябож и Мутный Материк будут закрыты. Этот же запрет касается деревень Праскан, Захарвань и Денисовка. Также с 18 апреля в труднодоступные населённые пункты будут организованы пассажирские авиаперевозки.