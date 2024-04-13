В Коми продолжают закрывать зимники

Фото со страницы Николая Такаева

В Усинском районе прекращена работа зимника. Важной для автомобилистов информацией поделился на своей странице мэр города Николай Такаев. С 18:00 12 апреля прекращена работа зимнего пути в селе Щельябож и деревне Праскан. Это означает, что жителям Коми следует выбрать альтернативные маршруты, чтобы достичь своего пункта назначения.

Кроме того, есть еще одно важное уведомление, связанное с переправой через реку Печору в районе села Усть-Уса. Грузоподъемность этой переправы временно снижена до 15 тонн. Поэтому, если вы планируете перевозить грузы, убедитесь, что они не превышают этот вес.