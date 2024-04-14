В результате пожара в Ухте погиб мужчина

В Ухте во время пожара погиб пожилой мужчина. Трагедия случилась в общежитии на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает МЧС Коми.

13 апреля 2024 года на проспекте Космонавтов в Ухте произошло возгорание в общежитии 5/2. Шесть единиц техники и 17 пожарных быстро прибыли на место происшествия. Огонь на площади в 6 квадратных метров потушили. Мужчина 1964 года рождения погиб в результате ЧС. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.