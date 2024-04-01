В Ухте очевидцы засняли на видео горящий автомобиль и гараж
- 08:15 1 апреля
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- Татьяна Зубова
Вчера, 31 марта, в Ухте сгорел автомобиль. Пожар засняли на видео очевидцы происшествия. На кадрах видны пылающая легковушка, от которой фактически ничего не осталось. Кроме этого, пламя перекинулось на двери и частично кровлю гаража, что находится вблизи машины.
Как уточнили в ГУ МЧС по Коми, возгорание зафиксировали в гаражном массиве по улице Машиностроителей. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее другое происшествие в гараже закончилось трагедией. Погиб мужчина, что уснул в запертом помещении с заведенным автомобилем. Чтобы вызволить пострадавшего, спасателям пришлось буквально пилить дверь "болгаркой". Горожанина госпитализировали на "скорой" в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину сразу подключили к аппарату ИВЛ, однако спустя сутки медики сообщили о смерти пациента.