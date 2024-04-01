В Ухте очевидцы засняли на видео горящий автомобиль и гараж

Вчера, 31 марта, в Ухте сгорел автомобиль. Пожар засняли на видео очевидцы происшествия. На кадрах видны пылающая легковушка, от которой фактически ничего не осталось. Кроме этого, пламя перекинулось на двери и частично кровлю гаража, что находится вблизи машины.

Как уточнили в ГУ МЧС по Коми, возгорание зафиксировали в гаражном массиве по улице Машиностроителей. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.