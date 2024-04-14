Для жителей Коми поездки на Черноморское побережье стали дороже

Поездки на такси в Коми стали немного дороже. А вот перелёты экономклассом снизились в цене. Об изменении стоимости услуг сообщает Комистат.

Любителям путешествий стоит знать, что поездки в страны Закавказья выросли в цене на 29 процентов. Дороже также стали туры в Египет, Турцию, ОАЭ и Беларусь. На 12% увеличилась стоимость экскурсий по России. Отдых на Черноморском побережье тоже подорожал. Зато авиаперелёты экономклассом и поездки в купейном вагоне скорого фирменного поезда подешевели.