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Для жителей Коми поездки на Черноморское побережье стали дороже

Для жителей Коми поездки на Черноморское побережье стали дорожеФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Поездки на такси в Коми стали немного дороже. А вот перелёты экономклассом снизились в цене. Об изменении стоимости услуг сообщает Комистат.

Любителям путешествий стоит знать, что поездки в страны Закавказья выросли в цене на 29 процентов. Дороже также стали туры в Египет, Турцию, ОАЭ и Беларусь. На 12% увеличилась стоимость экскурсий по России. Отдых на Черноморском побережье тоже подорожал. Зато авиаперелёты экономклассом и поездки в купейном вагоне скорого фирменного поезда подешевели.

Цена на билеты в музеи и на выставки в среднем поднялась на 8%. Также дороже стали походы в театры. Услуги химчисток и прачечных тоже повысились в стоимости.

Напомним, что ранее мы писали о изменении цен на продукты за март 2024 года. Свинина и курица стали дешевле.

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