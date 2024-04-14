Для жителей Коми поездки на Черноморское побережье стали дороже
- 09:54 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
Поездки на такси в Коми стали немного дороже. А вот перелёты экономклассом снизились в цене. Об изменении стоимости услуг сообщает Комистат.
Любителям путешествий стоит знать, что поездки в страны Закавказья выросли в цене на 29 процентов. Дороже также стали туры в Египет, Турцию, ОАЭ и Беларусь. На 12% увеличилась стоимость экскурсий по России. Отдых на Черноморском побережье тоже подорожал. Зато авиаперелёты экономклассом и поездки в купейном вагоне скорого фирменного поезда подешевели.
Цена на билеты в музеи и на выставки в среднем поднялась на 8%. Также дороже стали походы в театры. Услуги химчисток и прачечных тоже повысились в стоимости.
Напомним, что ранее мы писали о изменении цен на продукты за март 2024 года. Свинина и курица стали дешевле.