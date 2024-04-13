В Коми подорожали сардельки, колбасы и индейка

В Коми за месяц подорожали сосиски, вермишель и свежая зелень. Данный за март предоставил Комистат.

Стала известна статистика изменения цен в марте 2024 года. Известно, что по сравнению с февралём этого года свинина, говядина на кости, мясо кур и окорочка упали в стоимости. Также ниже стал ценник на гречу, черный байховый чай, пшено и куриные яйца. При этом подорожали сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, сахар, сыры и сметана.