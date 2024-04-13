В Коми подорожали сардельки, колбасы и индейка
- 10:30 13 апреля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми за месяц подорожали сосиски, вермишель и свежая зелень. Данный за март предоставил Комистат.
Стала известна статистика изменения цен в марте 2024 года. Известно, что по сравнению с февралём этого года свинина, говядина на кости, мясо кур и окорочка упали в стоимости. Также ниже стал ценник на гречу, черный байховый чай, пшено и куриные яйца. При этом подорожали сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, сахар, сыры и сметана.
Из овощей подешевели чеснок и репчатый лук, а помидоры, свежая зелень и свёкла стали дороже. Выше также стала цена на апельсины, яблоки, виноград, бананы и орехи. Замороженные же овощи заодно с лимонами и грушами снизились в своей стоимости. Подорожали кексы, рулеты, кофе и натуральные шоколадные конфеты.