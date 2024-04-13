В Коми женщину лишили пенсии из-за поездок на могилу к покойному мужу

Фото из архива "Про Города"

Исполняющий обязанности прокурора Коми обратился в Сыктывкарский горсуд с иском против Российской Федерации в лице МВД России, МВД по Коми и отдел пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения МВД по Коми в интересах материального истца. Гособвинитель требовал признать незаконным приостановление пенсии. Кроме этого, представитель надзорного ведомства просил для своего истца возобновление пенсии, а также выплату недополученной пенсии и компенсацию морального вреда. Согласно представленной информации, пенсия по случаю потери кормильца с районным коэффициентом 1,2. Ранее женщина получала пенсию за выслугу лет по линии МВД, но позднее выплату приостановили в связи с переходом на пенсию по случаю потери кормильца.

Согласно информации о месте пребывания истца, она была зарегистрирована в Усть-Вымском районе, что было сообщено начальнику отделения пенсионного обслуживания ЦФО МВД по Коми. МВД неоднократно направляло уведомление об необходимости предоставления копий документов, подтверждающих проживание в указанном районе, иначе выплата пенсии будет производиться без районного коэффициента.

С 1 августа 2022 года выплата пенсии была уменьшена, так как поступила информация о непроживании сельчанки в Усть-Вымском районе. В ходе рассмотрения дела было установлено, что пенсионерка находилась за пределами России, а именно, в Украине, где посещала могилу своего супруга. Позднее возвращение на территорию Коми стало невозможным по независящим от нее обстоятельствам, сначала из-за прекращения сообщения между Россией и Украиной из-за угрозы новой коронавирусной инфекции, а затем - из-за проведением военной спецоперации, при которой транспортное сообщение между двумя государствами также было полностью прекращено.

В соответствии с информацией Управления по вопросам миграции МВД по Коми, женщина является гражданкой России. Нотариусом Украины выдано свидетельство, подтверждающее, что она жива и проживает на территории страны. Из представленных материалов пенсионного дела также следует, что жительница якоми и ранее неоднократно выезжала на территорию Украины, даже после назначения ей пенсии по случаю потери кормильца. Однако это не свидетельствует о постоянном проживании россиянки за границей. Суд пришел к выводу о том, что истец вынужденно находится на территории иностранного государства и не может вернуться по независящим от нее причинам домой.

После изучения материалов дела, суд удовлетворил требования заявителя, в том числе обязал выплатить компенсацию морального вреда.