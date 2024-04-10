В Коми более 200 участников студотрядов пройдут профобучение на сварщиков и штукатуров

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Весной этого года в республике Коми планируется провести профобучение для 235 участников студенческих отрядов. Работа региональных студотрядов была обсуждена на заседании координационного совета, которое состоялось 9 апреля при участии главы региона. Председатель правления регионального отделения "Российские студенческие отряды" Анатолий Чемезов сообщил, что обучение участников студенческих отрядов будет проводиться в двух городах.

В Ухте, на базе Государственного технического университета, обучение пройдет по пяти направлениям: бетонщик 3-го разряда, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, штукатур 3-го разряда, повар 3-го разряда и вожатые.

Общее число участников в Ухте составит 80 человек. В Сыктывкаре обучение будет проводиться по более широкому спектру специальностей. Например, на базе Сыктывкарского политехнического колледжа будут обучать 60 человек по направлению строительства, а Сыктывкарский государственный университет имени П. Г. Сорокина обучит 105 человек по педагогическому, медицинскому и сервисному направлениям.



Также в этом году в Сыктывкаре впервые будут проводиться профессиональные курсы парикмахеров 3-го разряда на базе местного колледжа сервиса и связи для 10 человек.



Помимо этого, в республике началась активная подготовка к третьему трудовому семестру. Будут организованы студенческие строительные отряды, в том числе один профильный электроэнергетический отряд.

Также будет работать студотряд проводников на пассажирских вагонах железной дороги. В летних пассажирских перевозках планируется задействовать 65 бойцов регионального отделения. Кроме того, ежегодно организовывается 12 студенческих педотрядов, проводящих каникулы для детей в детских лагерях и работающих на пришкольных летних площадках, на черноморском побережье и в детских центрах федерального значения.

Также в студенческих отрядах предоставляется работа в индустрии гостеприимства, в медиа и в медицинских учреждениях Коми.



Глава республики Коми Владимир Уйба выразил слова благодарности участникам студотрядов, которые делают значительный вклад в развитие региона и решают многие социальные задачи. Он отметил помощь студотрядов в прошлом сезоне при строительстве школы в сыктывкарском местечке Емваль и на краснокамском заводе железобетонных изделий в Пермском крае.