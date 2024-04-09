Жительница Ухты инвестировала в мошенников более 2 миллионов рублей
- 22:27 9 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте женщина перевела мошенникам больше 2 миллионов рублей. Деньги она взяла в кредит в разных банках. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.
На территории региона продолжают фиксировать случаи мошенничества под предлогом дополнительного заработка. Неизвестные связываются с жителями в социальных сетях и по мобильной связи.
Так, педагог из Ухты 1959 года рождения стала жертвой очередной такой схемы. Ей предложили заработать на бирже. Женщина переводила на неизвестные счета через мобильное приложение разные суммы. Деньги она получила в кредит. Мошенникам удалось обмануть педагога на 2,1 миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело.
Напомним, что воркутинца обвинили в мошенничестве за то, что он утаил свой переезд. За 10 лет мужчина получил больше миллиона лишних пенсионных выплат.