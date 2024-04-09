Жительница Ухты инвестировала в мошенников более 2 миллионов рублей

В Ухте женщина перевела мошенникам больше 2 миллионов рублей. Деньги она взяла в кредит в разных банках. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.

На территории региона продолжают фиксировать случаи мошенничества под предлогом дополнительного заработка. Неизвестные связываются с жителями в социальных сетях и по мобильной связи.