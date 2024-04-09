Пенсионер из Коми 10 лет получал лишние выплаты

В Коми пенсионер получал лишнюю прибавку к пенсии. За десять лет он получил почти два миллиона рублей необоснованных выплат. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Бывший работник органов внутренних дел попал на скамью подсудимых за обман. В 1995 году житель Коми вышел на пенсию в Воркуте. Выплата была повышена в связи с применением районного коэффициента Крайнего Севера, при этом человек должен проживать на данной территории. Установлено, что мужчина с марта 2014 года по январь 2024 года жил в другом месте, утаивая это. Зафиксировали лишний объём денег за это время в размере 1,9 миллиона рублей.