Усинец облил горючим двух женщин и поджёг их

Житель Усинска поджёг женщин, с которыми выпивал. Мужчина не ожидал, что сам пострадает от своих действий. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Вечером 6 апреля в квартире на улице 60 лет Октября в Усинске собралась компания. Мужчина выпивал с двумя женщинами 29 и 54 лет. Во время посиделок 43-летний усинец облил знакомых горючим и поджёг, при этом загорелся сам.