Усинец облил горючим двух женщин и поджёг их
- 13:42 7 апреля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Усинска поджёг женщин, с которыми выпивал. Мужчина не ожидал, что сам пострадает от своих действий. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Вечером 6 апреля в квартире на улице 60 лет Октября в Усинске собралась компания. Мужчина выпивал с двумя женщинами 29 и 54 лет. Во время посиделок 43-летний усинец облил знакомых горючим и поджёг, при этом загорелся сам.
Напомним, что ранее мы писали, что во время пожара из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Четыре человека пострадали. У одной из женщин ожоги 80% тела, а вторая сейчас находится в медикаментозной коме с ожогами живота и спины. Предполагаемый виновник получил ожоги 30% тела, его тоже увезли в реанимацию. На жителя Усинска завели уголовное дело за покушение на убийство.