На пожаре в Коми пострадали 4 человека
- 11:43 7 апреля
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- Анастасия Амелькина
За сутки в пожарно-спасательную службу поступали сообщения о возгораниях в Усинске, Ухте и Сыктывкаре. Горели дачные дома и квартира в многоэтажном дома. Об этом сообщает МЧС Коми.
6 апреля в Ухте горел дом на первых Ярегских дачах. Пожарные тут же отправились на Нижнедоманинскую улицу, где ликвидировали горение площадью 24 квадратных метра. Причиной возгорания стало неверное использование печи.
Также в этот день горела дача в столице Коми. Вызов пожарных был в СНТ “Рябинушка” Эжвинского СК. Возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. Никто не пострадал.
А вот на пожаре в Усинске были пострадавшие. В жилом доме на улице 60 лет Октября загорелась квартира. На момент прибытия спасателей 70 человек уже самостоятельно эвакуировались. Газодымозащитной службой спасено 8 человек. Причина возгорания устанавливается. Четыре человека пострадали во время происшествия.