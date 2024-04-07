На пожаре в Коми пострадали 4 человека

За сутки в пожарно-спасательную службу поступали сообщения о возгораниях в Усинске, Ухте и Сыктывкаре. Горели дачные дома и квартира в многоэтажном дома. Об этом сообщает МЧС Коми.

6 апреля в Ухте горел дом на первых Ярегских дачах. Пожарные тут же отправились на Нижнедоманинскую улицу, где ликвидировали горение площадью 24 квадратных метра. Причиной возгорания стало неверное использование печи.