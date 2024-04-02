В Коми 95% вернувшихся бойцов СВО заняты: они получают новую профессию либо трудоустроены

По словам главы Республики Коми, Владимира Уйбы, почти тысяча бойцов специальной военной операции (СВО), вернувшихся в регион, уже нашли занятие. Они либо трудоустроены, либо направлены на переобучение, либо вышли на пенсию. Это составляет 95% от общего числа опрошенных ветеранов.

Глава республики также сообщил, что с мая этого года будет запущена программа по трудоустройству участников СВО с инвалидностью. Согласно данным, на данный момент 992 вернувшихся бойца после СВО нашли работу. Из них 56 человек состоят на учете в центрах занятости, а 44 человека направлены на обучение, включая девять человек, которые получат образование в рамках нацпроекта "Демография".