В Коми 95% вернувшихся бойцов СВО заняты: они получают новую профессию либо трудоустроены
- 19:15 2 апреля
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- Елизавета Петрова
По словам главы Республики Коми, Владимира Уйбы, почти тысяча бойцов специальной военной операции (СВО), вернувшихся в регион, уже нашли занятие. Они либо трудоустроены, либо направлены на переобучение, либо вышли на пенсию. Это составляет 95% от общего числа опрошенных ветеранов.
Глава республики также сообщил, что с мая этого года будет запущена программа по трудоустройству участников СВО с инвалидностью. Согласно данным, на данный момент 992 вернувшихся бойца после СВО нашли работу. Из них 56 человек состоят на учете в центрах занятости, а 44 человека направлены на обучение, включая девять человек, которые получат образование в рамках нацпроекта "Демография".
Ранее президент России, Владимир Путин, поручил разработать план по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан, включая участников СВО с инвалидностью. В Коми такой план уже разработан, и его реализация начнется в мае. Он включает ряд мероприятий, направленных на поддержку инвалидов, включая возмещение расходов работодателям на оборудование рабочих мест и зарплаты трудоустроенных инвалидов за определенные периоды времени.
Также предусмотрено увеличение выплаты для участников СВО с инвалидностью, которые решат заняться собственным делом. Дополнительно, в рамках программы "Водитель категории "В", 10 участников СВО с ампутацией нижних конечностей пройдут обучение.
Один человек уже прошел медицинскую комиссию и вскоре начнет обучение. Кроме того, было достигнуто соглашение с компанией "Яндекс. Такси" относительно их последующего трудоустройства. Таким образом, Республика Коми активно работает над трудоустройством и поддержкой участников СВО, обеспечивая им возможности для нового начала и успешной адаптации в гражданской жизни.