В Коми 10 участников СВО начнут работать в такси

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В регионе по программе водитель категории “В” пройдут обучение 10 участников специальной военной операции с ампутацией нижних конечностей. Глава республики Владимир Уйба сообщил, что такие договоренности о последующем трудоустройстве бойцов уже имеются.

Сейчас в Коми насчитывается 992 человека, которые вернулись с СВО и работают. 56 человек состоят на учете в центрах занятости. 44 человека были направлены на обучение, а девять – в рамках нацпроекта “Демография”. Такие данные предоставил в своем телеграм-канале Владимир Уйба.

Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин поручил до 15 апреля разработать план по совершенствованию деятельности служб занятости, которое будет направлено на содействие трудоустройству отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО вернувшихся с инвалидностью. В Коми такой план уже существует, а к его реализации власти приступят к маю 2024 года. Среди пунктов: возмещение расходов работодателям на оборудование рабочих мест и на зарплаты трудоустроенных инвалидов за первый, третий, шестой и восьмой месяцы.

Также по плану предусмотрено увеличение выплаты, которая будет предоставлена на организацию собственного дела. Для безработных она составит 164,87 тысяч рублей. Участники СВО с инвалидностью смогут получить до 350 тысяч рублей, что равняется выплате по соцконтракту.