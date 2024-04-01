Избраны Богом: Павел Глоба предрек дичайшую волну удачи трем знакам зодиака в апреле 2024 года

Согласно астрологическому прогнозу, волшебный период для представителей трех знаков Зодиака - Рака, Скорпиона и Рыб - будет длиться с 1 апреля до конца месяца. В этот период представители стихий воды смогут ощутить поддержку удачи и иметь возможность достичь успеха в различных сферах жизни.

Ракам астролог советует не поддаваться эмоциям и уверенно действовать, так как удача будет на их стороне в этот период.