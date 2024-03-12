В Ухте спасение мужчины из гаража с заведенным авто попало на видео
- 09:00 12 марта
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- Татьяна Зубова
В Ухте спасатели эвакуировали мужчину, что уснул в гараже с заведенным автомобилем. Видео с места событий опубликовали на канале "Спасатель Коми".
Ситуацию осложняла другая легковушка, что припарковалась прямо у входа в помещение. В результате, чтобы попасть к пострадавшему, спасателям сначала пришлось оттолкнуть авто на улице, а после пропилить дверь. Далее мужчину передали врачам скорой помощи.
Сообщается, что горожанин находится в тяжелом состоянии. Специалисты перевели его на ИВЛ.
Напомним, вчера, 11 марта, в Сыктывкаре пожарные спасли из горящего дома двух человек, что отравились угарным газом. Еще 30 жильцов покинули здание самостоятельно. Возгорание произошло в одном из домов по улице Малышева. Пламя охватил около пяти квадратных метров квартиры, его вскоре полностью ликвидировали. Причины возгорания пока выясняются.