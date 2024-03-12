Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте спасение мужчины из гаража с заведенным авто попало на видео

В Ухте спасение мужчины из гаража с заведенным авто попало на видео Скрин видео канала "Спасатель в Коми"

В Ухте спасатели эвакуировали мужчину, что уснул в гараже с заведенным автомобилем. Видео с места событий опубликовали на канале "Спасатель Коми".

Ситуацию осложняла другая легковушка, что припарковалась прямо у входа в помещение. В результате, чтобы попасть к пострадавшему, спасателям сначала пришлось оттолкнуть авто на улице, а после пропилить дверь. Далее мужчину передали врачам скорой помощи.

Сообщается, что горожанин находится в тяжелом состоянии. Специалисты перевели его на ИВЛ.

Напомним, вчера, 11 марта, в Сыктывкаре пожарные спасли из горящего дома двух человек, что отравились угарным газом. Еще 30 жильцов покинули здание самостоятельно. Возгорание произошло в одном из домов по улице Малышева. Пламя охватил около пяти квадратных метров квартиры, его вскоре полностью ликвидировали. Причины возгорания пока выясняются.

...

  • 0

Популярное

Последние новости