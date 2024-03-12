В Ухте спасение мужчины из гаража с заведенным авто попало на видео

В Ухте спасатели эвакуировали мужчину, что уснул в гараже с заведенным автомобилем. Видео с места событий опубликовали на канале "Спасатель Коми".

Ситуацию осложняла другая легковушка, что припарковалась прямо у входа в помещение. В результате, чтобы попасть к пострадавшему, спасателям сначала пришлось оттолкнуть авто на улице, а после пропилить дверь. Далее мужчину передали врачам скорой помощи.