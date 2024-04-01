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В зоне СВО погибли два бойца из Коми

В зоне СВО погибли два бойца из Коми

В ходе военной спецоперации погибли два жителя Коми Юрий Тарабрин и Никита Першуков. Трагичной новостью вчера, 31 марта, поделился в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Уйба.

Рядовой Юрий Тарабрин родился в Печоре. В зоне СВО выполнял боевые задачи в должности стрелка стрелкового отделения.

Рядовой Никита Першуков - уроженец Сосногорска. До призыва на фронт жил и работал в Ухте. Занимал должность разведчика-гранатаметчика разведывательного отделения.

Владимир Уйба выразил соболезнования близким погибших.

"Разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю мужества и душевных сил пережить это горе", - написал глава.

Напомним, ранее в Сыктывкаре погиб участник СВО. Молодой мужчина спасал женщину, что купалась в реке Сысоле. В какой-то момент та стала тонуть

Услышав крик о помощи, парень бросился на помощь и ценой собственной жизни спас утопающую.

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