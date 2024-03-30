В Коми пожарные спасли 6 человек из горящего дома
- 12:00 30 марта
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- Анастасия Амелькина
В Усть-Цильме во время пожара в квартирном доме спасатели помогли выбраться из огня жильцам. Причины возгорания выясняются. Об этом сообщает МЧС Коми.
28 марта 2024 года в пожарную службу поступил звонок о возгорании на Советской улице в селе Усть-Цильма. Горел жилой дом, в котором находится двенадцать квартир. На момент прибытия пожарных 4 человека уже самостоятельно эвакуировались. А ещё шестерых удалось спасти из горящего дома. Тушением огня площадью в 100 квадратных метров занимались 4 единицы техники и 15 человек. Пока причины произошедшего неизвестны, они устанавливаются дознавателем Госпожнадзора.
Напомним, что 27 марта на улице Пушкина в Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом. Спасатели помогли пенсионерке выбраться из квартиры, охваченной дымом.