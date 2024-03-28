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В Сыктывкаре газодымозащитники вывели пожилую женщину из задымленной квартиры

В Сыктывкаре газодымозащитники вывели пожилую женщину из задымленной квартирыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Пушкина, номер 128. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС. 

27 марта граждане заметили возгорание и сразу же вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения.

Пожар был быстро ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Всего из здания было эвакуировано 22 человека, которые самостоятельно покинули опасную зону. Однако, одна пенсионерка 1963 года рождения оказалась запертой в задымленной квартире и ей потребовалась помощь спасателей.

Специалисты по газодымозащите проникли в квартиру и спасли женщину. Они эвакуировали ее из здания и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

В тушении пожара приняли участие 25 пожарных и было задействовано 7 единиц техники.

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