В Сыктывкаре газодымозащитники вывели пожилую женщину из задымленной квартиры

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Пушкина, номер 128. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

27 марта граждане заметили возгорание и сразу же вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения.