В Сыктывкаре газодымозащитники вывели пожилую женщину из задымленной квартиры
- 11:45 28 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Пушкина, номер 128. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
27 марта граждане заметили возгорание и сразу же вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные подразделения.
Пожар был быстро ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Всего из здания было эвакуировано 22 человека, которые самостоятельно покинули опасную зону. Однако, одна пенсионерка 1963 года рождения оказалась запертой в задымленной квартире и ей потребовалась помощь спасателей.
Специалисты по газодымозащите проникли в квартиру и спасли женщину. Они эвакуировали ее из здания и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.
В тушении пожара приняли участие 25 пожарных и было задействовано 7 единиц техники.