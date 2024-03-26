В Ухте стартует пилотный проект по оплате проезда с помощью QR-кода

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте практикуют новый способ оплачивать проезд в автобусе. Теперь оплата будет проходить с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми.

Жители Ухты с 1 апреля смогут платить за проезд на городском общественном транспорте с помощью QR-кода. Как сказал министр экономического развития региона Евгений Пономаренко, это сделает поездки комфортнее, а оплату удобнее и быстрее. Чтобы оплачивать проезд нужно будет скачать приложение “QR-Транспорт”, а после сканировать QR-код.