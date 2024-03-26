В Ухте стартует пилотный проект по оплате проезда с помощью QR-кода
- 23:00 26 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте практикуют новый способ оплачивать проезд в автобусе. Теперь оплата будет проходить с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает Минэкономразвития Коми.
Жители Ухты с 1 апреля смогут платить за проезд на городском общественном транспорте с помощью QR-кода. Как сказал министр экономического развития региона Евгений Пономаренко, это сделает поездки комфортнее, а оплату удобнее и быстрее. Чтобы оплачивать проезд нужно будет скачать приложение “QR-Транспорт”, а после сканировать QR-код.
Данное нововведение совпало с появлением в муниципалитете новых автобусов и выходом четырёх ЛИАЗов на городские маршруты. Напомним, что всего в регионе закупили 39 единиц общественного транспорта суммой на 300 миллионов.