В Ухте появились 8 новых пассажирских автобусов

Для Коми на приобретение нового транспорта выделили 300 миллионов. Восемь пассажирских автобусов уже передали Ухте. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях Владимир Уйба.

В этом году в регион планируется закупить 39 автобусов суммой на 300 миллионов. Из них 8 уже отправились в Ухту: четыре ПАЗа для междугороддних поездок и 4 ЛиАЗа на газомоторном топливе с местом для крепления инвалидной коляски.