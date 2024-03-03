В Ухте появились 8 новых пассажирских автобусов
- 18:27 3 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Уйбы
Для Коми на приобретение нового транспорта выделили 300 миллионов. Восемь пассажирских автобусов уже передали Ухте. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях Владимир Уйба.
В этом году в регион планируется закупить 39 автобусов суммой на 300 миллионов. Из них 8 уже отправились в Ухту: четыре ПАЗа для междугороддних поездок и 4 ЛиАЗа на газомоторном топливе с местом для крепления инвалидной коляски.
На данный момент в регион поступило 25 автобусов. Помимо Ухты их передали Печоре, Усть-Цилемскому, Троицко-Печорскому и Ижемскому районам. Оставшиеся 14 автобусов доставят до конца первого квартала 2024 года. Финансирование предоставлено Республике по поручению президента России Владимира Путина.