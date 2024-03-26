В Сыктывкаре временно закроют парковку у железнодорожного вокзала
- 22:30 26 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре закроют парковку на территории железнодорожного вокзала. Въезд будет запрещен всего несколько часов. Об этом сообщила администрация города.
27 марта с 5 часов утра до 12:00 в столице Коми будет закрыта парковка, которая находится возле железнодорожного вокзала. В этот период времени там будут осуществлять свою работу сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара. Представители ГИБДД будут контролировать движение автотранспорта.
Напомним, что недавно в Сыктывкаре на улице Католикова поставили новые знаки. Теперь почти на всей улице нельзя парковать машины, а это почти 300 метров автодороги. А за нарушение правил стоянки водителям придётся заплатить 500 рублей штрафа. Также нововведения коснулись схемы проезда возле вокзала.