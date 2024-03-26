В Сыктывкаре временно закроют парковку у железнодорожного вокзала

В Сыктывкаре закроют парковку на территории железнодорожного вокзала. Въезд будет запрещен всего несколько часов. Об этом сообщила администрация города.

27 марта с 5 часов утра до 12:00 в столице Коми будет закрыта парковка, которая находится возле железнодорожного вокзала. В этот период времени там будут осуществлять свою работу сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара. Представители ГИБДД будут контролировать движение автотранспорта.