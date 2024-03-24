В Сосногорске откроют школу единоборств, кадетский корпус и тир

В Сосногорске появится тир, полоса препятствий, школа единоборств и кадетский корпус. Планами на открытие поделился на своей странице в социальных сетях руководитель администрации района Ильдар Махмутов.

Ранее мы писали о том, что для развития стрелкового спорта в Коми построят тир. Подходящие здание есть в Сосногорске, именно поэтому его и определили под эту задачу. Там планируют проводить соревнования локального и межрегионального уровней.