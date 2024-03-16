В Коми начнут развивать стрелковый спорт

В Коми будут развивать стрелковый спорт. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

При поддержке Росмолодёжи в Республике начнут продвигать стрелковый спорт. Под эту задачу уже определили муниципалитет, а конкретно – Сосногорск. Уже подобрали помещение, длинна которого полсотни метров, именно такой должна быть стрелковая дистанция. Здание и ранее являлось тиром, а сейчас в регионе очень мало таких помещений.