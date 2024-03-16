В Коми начнут развивать стрелковый спорт
- 16:45 16 марта
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми будут развивать стрелковый спорт. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.
При поддержке Росмолодёжи в Республике начнут продвигать стрелковый спорт. Под эту задачу уже определили муниципалитет, а конкретно – Сосногорск. Уже подобрали помещение, длинна которого полсотни метров, именно такой должна быть стрелковая дистанция. Здание и ранее являлось тиром, а сейчас в регионе очень мало таких помещений.
В новом центре будет проходить обучение для подростков и молодёжи. Также планируются проводиться соревнования, как локального уровня, так и межрегионального. Как пишет Владимир Уйба, для правительства важно создать условия для развития различных видов спорта.