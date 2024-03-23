Число погибших во время теракта в Москве выросло до 143
- 15:00 23 марта
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- Анастасия Амелькина
Число погибших в Крокусе выросло до 143 человек. На месте происшествия работают 719 специалистом. Об этом пишет Mash.
Стало известно, что под завалами найдены ещё 20 тел. В ходе работ на месте трагедии погибших находят на лестничных пролётах, в технических помещениях и туалетах. Сейчас завалы разбирают 719 специалистов, работает 213 единиц техники.
Также появилась информация, что одному из террористов обещали заплатить 500 тысяч, 250 из которых он получил авансам. От кураторов из “телеграма” мужчины получили оружие и наводку на цель.
Напомним, что в момент теракта на парковке Крокуса находился житель Сыктывкара. Мужчина подъехал к зданию, когда там уже был пожар. С его слов, стёкла с верхних этажей падали вниз, а вокруг была паника. Позже прилетели вертолёты санавиации и пожаротушения.