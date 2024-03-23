Число погибших во время теракта в Москве выросло до 143

Число погибших в Крокусе выросло до 143 человек. На месте происшествия работают 719 специалистом. Об этом пишет Mash.

Стало известно, что под завалами найдены ещё 20 тел. В ходе работ на месте трагедии погибших находят на лестничных пролётах, в технических помещениях и туалетах. Сейчас завалы разбирают 719 специалистов, работает 213 единиц техники.