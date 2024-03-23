Сыктывкарец стал очевидцем теракта в Москве
- 14:30 23 марта
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- Анастасия Амелькина
Житель Сыктывкара был на парковке “Крокус сити холла” в момент теракта. Он поделился своими переживаниями с журналистом “Про Города”.
22 марта 2024 года в Москве произошла трагедия. Террористы расстреливали людей в Крокусе, а после подожгли здание. Житель Сыктывкара подъезжал к месту происшествия, когда там уже полыхал огонь. Как нам рассказал Василий Благов, в этот момент туда подтягивалось всё больше и больше машин скорой помощи и пожарных, силовиков ещё толком не было. Тушение пожара тогда только началось.
“Было страшно за людей, которые ещё находились там. Основная масса уже покинула Крокус. В телеграм-каналах люди выкладывали видео с места происшествия. Постепенно подтягивались силовики и начали оцеплять здание. Чуть позже в небе появились вертолёты пожаротушения и начали поливать здание сверху, так как всё сильнее начала гореть крыша. Позднее на площадку приземлилась санавиация для пострадавших и эвакуированных людей. Крокус всё больше охватывало пламя, стёкла здания с верхних этажей начали падать вниз. Часто слышались громкие хлопки…Что это было сказать трудно. Ощущения были жуткие. Позже к месту трагедии прибыли мобильные штабы, ” – рассказывает о произошедшем сыктывкарец.
Видео с места трагедии смотрите в нашем телеграм-канале.