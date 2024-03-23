Сыктывкарец стал очевидцем теракта в Москве

Житель Сыктывкара был на парковке “Крокус сити холла” в момент теракта. Он поделился своими переживаниями с журналистом “Про Города”.

22 марта 2024 года в Москве произошла трагедия. Террористы расстреливали людей в Крокусе, а после подожгли здание. Житель Сыктывкара подъезжал к месту происшествия, когда там уже полыхал огонь. Как нам рассказал Василий Благов, в этот момент туда подтягивалось всё больше и больше машин скорой помощи и пожарных, силовиков ещё толком не было. Тушение пожара тогда только началось.