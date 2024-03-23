Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человек, пока известны имена только 37. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, что 22 марта в “Крокус сити холле” террористы вошли в здание и начали стрелять по людям, а после устроили пожар и скрылись. Автомобиль стрелявших остановили в Брянской области, двоих задержали, ещё двое смогли сбежать.