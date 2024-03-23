Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человек
- 12:00 23 марта
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- Анастасия Амелькина
Фото SHOT
Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человек, пока известны имена только 37. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, что 22 марта в “Крокус сити холле” террористы вошли в здание и начали стрелять по людям, а после устроили пожар и скрылись. Автомобиль стрелявших остановили в Брянской области, двоих задержали, ещё двое смогли сбежать.
Позже стало известно, что удалось задержать 11 человек, в том числе 4 террористов. Одного из них сейчас оперируют в больнице, так как он был ранен. Молодой человек пытался отстреливаться, чтобы задержать силовиков. Автомобиль террористов остановили по пути на границу с Украиной, в 100 километрах от неё.
Сейчас продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте.