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Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человек

Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человекФото SHOT

Число погибших во время теракта в Крокусе выросло до 93 человек, пока известны имена только 37. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, что 22 марта в “Крокус сити холле” террористы вошли в здание и начали стрелять по людям, а после устроили пожар и скрылись. Автомобиль стрелявших остановили в Брянской области, двоих задержали, ещё двое смогли сбежать.

Позже стало известно, что удалось задержать 11 человек, в том числе 4 террористов. Одного из них сейчас оперируют в больнице, так как он был ранен. Молодой человек пытался отстреливаться, чтобы задержать силовиков. Автомобиль террористов остановили по пути на границу с Украиной, в 100 километрах от неё.

Сейчас продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте.

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