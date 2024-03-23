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Поймали двоих террористов, стрелявших в Крокусе

Поймали двоих террористов, стрелявших в КрокусеФото SHOT

Автомобиль, в котором были террористы, атаковавшие Крокус, остановили в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

В Брянской области остановили белый “Рено Симбол”, на котором после трагедии в Крокусе скрылись террористы. Внутри авто оказались четыре гражданина Таджикистана.

— Шохинджонн Сафолзода, 21 год.

— Рустам Назаров, 29 лет.

— Махмадрасул Насридинов, 37 лет.

— Ривожидин Исмонов, 51 год.

Двоим из них удалось сбежать, остальных задержала полиция. На границе России и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы террористы не смогли покинуть территорию РФ.

Сейчас известно о 83 погибших во время теракта, 107 человек госпитализированы, МЧ России продолжает публиковать списки пострадавших.

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