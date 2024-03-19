В Сыктывкаре увековечат память двух бойцов, который погибли в ходе проведения СВО

В столице Коми увековечат память двух бойцов, которые погибли в ходе специальной военной операции. Проект решения появился на сайте Совета Сыктывкара.

Согласно документу, на фасаде школы №7 в Сыктывкаре установят мемориальную доску в память об Андрее Буйницком, который погиб в ходе проведения СВО. Боец родился в мурманском поселке Печенга. В ходе СВО он был пулеметчиком мотострелкового отделения.