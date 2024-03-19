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В Сыктывкаре увековечат память двух бойцов, который погибли в ходе проведения СВО

В Сыктывкаре увековечат память двух бойцов, который погибли в ходе проведения СВОФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В столице Коми увековечат память двух бойцов, которые погибли в ходе специальной военной операции. Проект решения появился на сайте Совета Сыктывкара.

Согласно документу, на фасаде школы №7 в Сыктывкаре установят мемориальную доску в память об Андрее Буйницком, который погиб в ходе проведения СВО. Боец родился в мурманском поселке Печенга. В ходе СВО он был пулеметчиком мотострелкового отделения.

Также будет увековечена память Евгения Паршукова, который геройски погиб в ходе специальной военной операции на Купянском направлении. В память о бойце появиться мемориальная доска на фасаде школы №33. 
 

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