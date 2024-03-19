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СЛПК заключил договор с ООО "Модуль" но перевозку готовой продукции на экспорт

СЛПК заключил договор с ООО "Модуль" но перевозку готовой продукции на экспортфото СЛПК

АО "СЛПК" и транспортно-экспедиторская компания «Модуль» заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по доставке готовой продукции предприятия на экспорт ООО "Модуль" становится ключевым экспедитором СЛПК по морским перевозкам на внешние рынки бумажной и картонной продукции, а также сухой товарной целлюлозы.

Грузы будут доставляться в контейнерах от предприятия в Сыктывкаре через порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и Дальнего Востока в Китай, Турцию, ОАЭ, Египет, страны СНГ, Индию, Шри-Ланку и по другим направлениям.

Также "Модуль" берет на себя обязательства по подаче порожних контейнеров и обеспечению их резерва на комбинате под будущие погрузки.

— Компания "Модуль" – надежный партнер, чей опыт на российском и международном рынке мы высоко ценим. Заключенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве позволит уверенно выстраивать наши инвестиционные программы, – подчеркнул генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.

— Мы имеем уникальный опыт работы, в том числе серьезную технологическую базу, по отправкам российской продукции целлюлозно-бумажной промышленности на экспорт. Мы стремимся максимально удовлетворять все потребности комбината, в том числе постоянным развитием нашего специализированного терминала в Сыктывкаре и запуском мультимодальных  сервисов, ориентированных на новую географию российского экспорта. Нам очень приятно заслужить доверие и получить высокую оценку качества наших услуг от АО "СЛПК", — отметил генеральный директор ООО "Модуль" Александр Альтшуллер.
 

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