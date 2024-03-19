СЛПК заключил договор с ООО "Модуль" но перевозку готовой продукции на экспорт

АО "СЛПК" и транспортно-экспедиторская компания «Модуль» заключили договор о долгосрочном сотрудничестве по доставке готовой продукции предприятия на экспорт ООО "Модуль" становится ключевым экспедитором СЛПК по морским перевозкам на внешние рынки бумажной и картонной продукции, а также сухой товарной целлюлозы.

Грузы будут доставляться в контейнерах от предприятия в Сыктывкаре через порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и Дальнего Востока в Китай, Турцию, ОАЭ, Египет, страны СНГ, Индию, Шри-Ланку и по другим направлениям.

Также "Модуль" берет на себя обязательства по подаче порожних контейнеров и обеспечению их резерва на комбинате под будущие погрузки.

— Компания "Модуль" – надежный партнер, чей опыт на российском и международном рынке мы высоко ценим. Заключенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве позволит уверенно выстраивать наши инвестиционные программы, – подчеркнул генеральный директор АО "СЛПК" Клаус Пеллер.