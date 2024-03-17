В Коми за сутки поступали сообщения о пожарах в гараже, жилых домах, сеновале и хлебозаводе

За сутки в Коми горели гараж, сеновал и хлебокомбинат. Также было два вызова в многоквартирные дома. Об этом сообщает МЧС региона.

16 и 17 марта в Республике произошло 5 пожаров в разных районах региона. В Ухте огнеборцы прибыли на вызов в дом на Советской улице. Возгорание произошло из-за неосторожности во время курения. Огонь на площади в 1 квадратный метр быстро потушили, никто не пострадал. Также в этот день 17 марта поступил вызов о горении в гараже на Октябрьской улице в посёлке Ярега. Причиной стало нарушение правил безопасности при огневых работах. И чуть позже поступил вызов в Корткеросском районе. Из-за неисправного оборудования в сеновале деревни Якушевск случился пожар.