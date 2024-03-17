В Коми за сутки поступали сообщения о пожарах в гараже, жилых домах, сеновале и хлебозаводе
- 12:00 17 марта
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- Анастасия Амелькина
За сутки в Коми горели гараж, сеновал и хлебокомбинат. Также было два вызова в многоквартирные дома. Об этом сообщает МЧС региона.
16 и 17 марта в Республике произошло 5 пожаров в разных районах региона. В Ухте огнеборцы прибыли на вызов в дом на Советской улице. Возгорание произошло из-за неосторожности во время курения. Огонь на площади в 1 квадратный метр быстро потушили, никто не пострадал. Также в этот день 17 марта поступил вызов о горении в гараже на Октябрьской улице в посёлке Ярега. Причиной стало нарушение правил безопасности при огневых работах. И чуть позже поступил вызов в Корткеросском районе. Из-за неисправного оборудования в сеновале деревни Якушевск случился пожар.
16 марта в Удорском районе загорелась квартира. Во время пожара в посёлке Междуреченск спасли 4 человек и эвакуировали 9. Во время происшествия погибла женщина 1940 года рождения. Причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём.
Также в этот день жители Сыктывкара наблюдали, как со стороны хлебозавода валит дым. Пожар произошёл из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Огонь потушили на площади в 500 квадратных метров.