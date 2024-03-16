В Сыктывкаре загорелся цех выпечки на хлебозаводе
- 16:30 16 марта
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре сильный пожар на территории хлебозавода. Появилось видео с места происшествия.
В столице Коми загорелось здание на территории хлебозавода. Пожарные уже прибыли на место и ликвидируют возгорание. Как пишут очевидцы, дым поднимается со стороны пивзавода. Предположительно пожар произошёл на Громова д.83 в цеху выпечки. По предварительным данным площадь распространения огня около 150 квадратных метров.
Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.
МЧС Республики Коми сообщает, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные службы.
Напомним, что на этой неделе в регионе произошло уже три пожара, в которых погибли жители Коми. Возгорания случились в Воркуте, Микуни и Ижме.