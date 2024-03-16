В Сыктывкаре загорелся цех выпечки на хлебозаводе

В Сыктывкаре сильный пожар на территории хлебозавода. Появилось видео с места происшествия. В столице Коми загорелось здание на территории хлебозавода. Пожарные уже прибыли на место и ликвидируют возгорание. Как пишут очевидцы, дым поднимается со стороны пивзавода. Предположительно пожар произошёл на Громова д.83 в цеху выпечки. По предварительным данным площадь распространения огня около 150 квадратных метров.

Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.

МЧС Республики Коми сообщает, что на данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные службы.