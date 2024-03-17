В Печоре Kia Rio врезалась в барьерное ограждение
- 14:30 17 марта
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- Анастасия Амелькина
На трассе возле Печоры иномарка влетела в металлическое барьерное ограждение. Пассажирка авто сломала ногу. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
16 марта 2024 года около трёх часов дня на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар произошла авария. Молодой человек 1997 года рождения за рулём “Киа” ехал на 551 километре автодороги и не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое дорожное ограждение.
Пассажирка 1998 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом голени со смещением обломка на левой ноге. Также у девушки под вопросом сотрясение. Её не госпитализировали. Водитель получил права в 2018 году.
Всего в этот день произошло два ДТП с пострадавшими и 16 с материальным ущербом. В Ухте в аварии с участием двух “ВАЗов” пострадала женщина.