В Ухте две Lada Priora не поделили перекрёсток

В Ухте “Приора” проехала на красный свет и спровоцировала ДТП с другой “Ладой”. Пострадала пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

16 марта около 18:29 в Ухте на перекрестке улиц Октябрьской и Первомайской произошла авария. Автоледи 1958 года рождения за рулём Lada Priora ехала в сторону улицы Косолапкина с улицы Дзержинского по Октябрьской. Женщина не остановилась на красный сигнал светофора, проехала на него и врезалась в ещё одну “Приору”. Вторая “Лада” под управлением мужчины 1973 года рождения двигалась в сторону Загородной улице по Первомайской.