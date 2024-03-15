В Коми на пожаре погиб ещё один человек
- 10:30 15 марта
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ижемском районе во время пожара погиб пожилой мужчина. Это уже третий случай за неделю. Об этом сообщает МЧС по Коми.
Вечером 14 марта 2024 года в деревне Вертеп загорелся частный жилой дом. По предварительным данным причиной стала неосторожность во время курения. Пожар площадью 96 квадратных метров потушили. В огне погиб местный житель 1959 года рождения.
МЧС по региону напоминает гражданам о пожарной безопасности. Нежелательно курить в постели. Рекомендуется пользоваться глубокими пепельницами и не переполнять их окурками, а также устанавливать автономный пожарный извещатель. Эти правил помогут избежать возможной трагедии.
Напомним, что недавно 12 марта пожар унёс жизни жителя Воркуты и Микуни.