В Коми на пожаре погиб ещё один человек

В Ижемском районе во время пожара погиб пожилой мужчина. Это уже третий случай за неделю. Об этом сообщает МЧС по Коми.

Вечером 14 марта 2024 года в деревне Вертеп загорелся частный жилой дом. По предварительным данным причиной стала неосторожность во время курения. Пожар площадью 96 квадратных метров потушили. В огне погиб местный житель 1959 года рождения.