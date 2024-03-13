За сутки пожары в Коми унесли жизни двух мужчин

12 марта в Коми произошли три пожара в многоквартирных домах, которые привели к гибели двух человек. По информации от ГУ МЧС по Коми, первый пожар случился в Микуне на улице Комсомольской. При получении вызова, пожарно-спасательные подразделения были направлены немедленно на место происшествия.

Шесть человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, и пожар был успешно потушен. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения.