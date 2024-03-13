За сутки пожары в Коми унесли жизни двух мужчин
- 10:30 13 марта
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- Елизавета Петрова
12 марта в Коми произошли три пожара в многоквартирных домах, которые привели к гибели двух человек. По информации от ГУ МЧС по Коми, первый пожар случился в Микуне на улице Комсомольской. При получении вызова, пожарно-спасательные подразделения были направлены немедленно на место происшествия.
Шесть человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, и пожар был успешно потушен. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения.
Для борьбы с огнем было задействовано восемь пожарных, два сотрудника военизированной пожарной части и три единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Второй пожар произошел в Воркуте на улице Нагорной, дом 19. Пожарно-спасательные подразделения были немедленно отправлены на место вызова. В этом случае 27 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, и пожар был потушен. К сожалению, в результате этого пожара погиб мужчина 1978 года рождения. Для тушения пожара было задействовано 10 пожарных и три единицы техники.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Третий пожар произошел в Сыктывдинском районе в многоквартирном доме на улице Ольги Мальцевой в поселке Выльгорт.
Как только поступило сообщение о возгорании, пожарно-спасательные подразделения были немедленно отправлены на место происшествия. Пятнадцать человек смогли самостоятельно эвакуироваться.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, и пожар был успешно потушен. К счастью, никто не пострадал. Для тушения пожара было задействовано восемь пожарных и три единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС по Коми напоминает, что время тления сигареты составляет примерно 4-8 минут. Окурок, вызывая возгорание горючего материала, такого как матрас, может погаснуть через некоторое время. Однако, образовавшийся очаг может тлеть в течение 1-4 часов, даже если видимого огня больше нет.