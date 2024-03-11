На пожаре в Сыктывкаре два человека отравились угарным газом
- 09:20 11 марта
- 0+
- Татьяна Зубова
В столице Коми в результате пожара сразу два местных жителя отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.
Как уточнили в управлении, сегодня утром, 11 марта, в одной из квартир N°2 по улице Малышева произошло возгорание.
Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 30 человек.
На место выехали пожарные. Они спасли двух человек и передали их медикам. Пострадавшим диагностировали отравление угарным газом.
Отметим, площадь возгорания не превысила пяти квадратных метров. Огонь полностью ликвидировали. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, ранее крупный пожар произошел в гостевом доме в "Зеленецких Альпах". Позднее экспертиза показала, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности со стороны владельца объекта. В пожаре сгорело имущество проживающих гостиницы, однако возместить ущерб владелец заведения согласился лишь через суд.