На пожаре в Сыктывкаре два человека отравились угарным газом

В столице Коми в результате пожара сразу два местных жителя отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Коми.

Как уточнили в управлении, сегодня утром, 11 марта, в одной из квартир N°2 по улице Малышева произошло возгорание.