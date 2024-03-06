Туристы-погорельцы взыскали почти полмиллиона рублей с владельца базы отдыха в Коми
- 14:32 6 марта
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- Елизавета Петрова
В начале января 2023 года в гостевом доме, расположенном в «Зеленецких Альпах», произошел пожар, который нанес серьезный ущерб туристам из Ухты.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФССП по Коми, судебные приставы по Сыктывдинскому району завершили исполнительные производства по взысканию компенсации ущерба в пользу семьи из Ухты.
Проведенная экспертиза установила, что пожар был вызван нарушением правил пожарной безопасности со стороны владельца объекта, что привело к полной уничтожению постройки и личных вещей отдыхающих.
Несмотря на это, собственник не добровольно возместил ущерб пострадавшим, поэтому суд принял решение о наложении штрафа на ответчика в размере половины суммы, признанной в пользу потерпевших. Таким образом, сумма выплаты увеличилась до 489 тысяч рублей.
Для обеспечения исполнения решения суда, судебный пристав принял ряд мер. В частности, были запрещены регистрационные действия с автомобилем, принадлежащим должнику, а также произведено взыскание на его банковский счет.
Однако, из-за того, что долг был погашен должником после истечения срока, установленного для добровольного исполнения, ему пришлось дополнительно оплатить 34 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.