Туристы-погорельцы взыскали почти полмиллиона рублей с владельца базы отдыха в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В начале января 2023 года в гостевом доме, расположенном в «Зеленецких Альпах», произошел пожар, который нанес серьезный ущерб туристам из Ухты.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФССП по Коми, судебные приставы по Сыктывдинскому району завершили исполнительные производства по взысканию компенсации ущерба в пользу семьи из Ухты.