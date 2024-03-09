В Коми снова снизились цены на бензин

В марте 2024 года в трех городах Республики Коми произошло снижение стоимости топлива на 1,6%. По данным Комистата, с 27 февраля по 4 марта средняя цена за 1 литр АИ-92 составила 46,97 рублей. Однако наиболее выгодной опцией для заправки оказался город Ухта, где стоимость топлива составляла 45,74 рублей.

В регионе средняя цена на бензин АИ-95 составила 52,18 рублей, в Сыктывкаре - 51,40 рублей, а в Воркуте - 54,28 рублей. В то же время, в Сыктывкаре бензин АИ-98 продавался по цене 68,48 рублей, а в Ухте - по цене 68,78 рублей.