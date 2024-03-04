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Мошенники отправляют сообщения от имени главы Коми Владимира Уйба

Мошенники отправляют сообщения от имени главы Коми Владимира УйбаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Граждане сообщили о фейковом аккаунте главы региоона Владимира Уйба, от которого приходят личные сообщения в телеграме.

В пресс-службе главы Коми подтвердили, что данный аккаунт не принадлежит руководителю региона, и призвали жителей не вступать в переписку с мошенниками, блокировать номера отправителей подобных сообщений.

"У Владимира Викторовича есть официальный телеграм-канал, в котором он размещает актуальную информацию о своей деятельности, новости региона. Настоящий номер телефона главы Республики Коми известен многим жителям республики, сам Владимир Викторович неоднокартно озвучивал его на встречах с населением. И люди обращаются на этот номер со своими просьбами и вопросами. По сути он стал действенным инструментом для проведения приема граждан по личным вопросам в новом формате – личной переписки. Если же вы получили подобное сообщение, номер отправителя скрыт, его нельзя проверить – блокируйте, ни в коем случае нельзя вступать в переписку, это мошенники", — прокомментировали в пресс-службе главы Республики Коми.

Ранее мы писали о том, что в Коми мошенники "работают" под видом представителей Роспотребнадзора.

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